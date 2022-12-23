Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отказался от 10-дневного отпуска после ЧМ-2022 и уже вернулся к тренировкам с “ПСЖ”.

Как пишет L’Equipe, в расположение команды нападающий вернулся уже через три дня после финала.

Перед этом молодой талант встретился с Кристофом Гальтье и заявил о желании начать тренироваться с командой как можно раньше. Он сказал наставнику парижан, что готов к этому физически и морально.

Ожидается, что Мбаппе сыграет против “Страсбура” 28 декабря.