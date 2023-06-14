Мбаппе отказал европейскому топ-клубу

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не рассматривает вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, француз точно покинет свой клуб в летнее трансферное окно, так как отказался от продления контракта до 2025 года.

Боссы клуба предложили форварду перебраться в “МЮ”, но француза такой вариант не устраивает.

Мбаппе дает понять, что хочет выступать за мадридский "Реал", в то время как ПСЖ отказывается его туда продавать.