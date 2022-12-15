Мбаппе опережает Месси по важному показателю на ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 16:30
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе лидирует по числу успешных попыток дриблинга на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Футболист 21 раз обыграл соперников в матчах ЧМ. По этому показателю он опережает полузащитника сборной Германии Джамала Мусиалу (19) и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси (15).
Стоит отметить, что Мбаппе и Месси сыграли на чемпионате мира по шесть матчей, а Мусиала принял участие всего в трех поединках, так как Германия вылетала по итогам группового этапа.
Напомним, что Аргентина и Франция сыграют в финале ЧМ-2022. Матч состоится 18 декабря.
Не пропустите: Мбаппе попал мячом в болельщика во время разминки.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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