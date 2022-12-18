Мбаппе опередил Месси в споре за звание лучшего бомбардира ЧМ-2022

Лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Француз принял участие в семи матчах и забил восемь голов (два - с пенальти). Также он реализовал послематчевый пенальти в финальном матче с Аргентиной (3:3, по пенальти - 2:4).

Второе место занял нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в семи матчах забил семь голов (четыре - с пенальти). Также он забивал послематчевые пенальти в ¼ финала с Нидерландами (2:2, по пенальти - 4:3) и в финале с Францией.

Третье место у нападающего сборной Франции Оливье Жиру - четыре гола в шести матчах. Также четыре мяча забил нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес, но он провел семь матчей.

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