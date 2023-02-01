Мбаппе очень хочет перейти в "Реал"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе надеется перейти в “Реал”, сообщает журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

По сведениям источника, футболист очень сожалеет о том, что отказал королевскому клубу прошлым летом, и принял решение остаться в ПСЖ. При этом форвард сообщил своему окружению, что его контракт с парижанами на самом деле действует до лета 2024 года, а не 2025-го. Таким образом, француз может быть продан следующим летом по сниженной цене.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.

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