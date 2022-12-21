Мбаппе не уйдет из ПСЖ в январе

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

По сведениям источника, французский клуб точно не продаст игрока в январе. При этом, форвард может быть продан следующим летом, но только на условиях клуба. Ранее сообщалось, что парижане могут продать игрока за 300-350 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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