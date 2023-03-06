Мбаппе назвал одну из главных целей в своей карьере

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе заявил, что завоевание “Золотого мяча” является одной из главных целей в его карьере.

“Конечно, ”Золотой мяч" остается моей целью. Он всегда есть в мыслях футболиста моего уровня. Впрочем, на данный момент это не является приоритетом. Думать о “Золотом мяче” - это нормально. Если я продолжу так играть, то награда не будет далека от меня", - приводит слова Мбаппе L'Équipe.

24-летний Мбаппе с 2017 года попадает в число претендентов на “Золотой мяч”. В 2017-м он занял седьмое место в голосовании, в 2018-м - 4-е, в 2019-м - 6-е, в 2021-м 9-е и в 2022-м - 6-е.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал восемь результативных передач.

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