Мбаппе нашел усиление для ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе советует своему соотечественнику и коллеге по сборной Франции Рандалу Коло-Муани перейти в его клуб.

Согласно информации журналиста Кристиана Фалька, оба игрока в настоящее время обсуждают потенциальный трансфер.

Ранее сообщалось, что “Айнтрахт” согласится продать Коло-Муани за 100 миллионов евро летом.

"Бавария" также заинтересована в форварде, так как красно-синие также ищут форварда.

Коло-Муани провел 13 матчей в Бундеслиге, в которых забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.