Мбаппе "наехал" на главу французского футбола из-за Зидана

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе подверг критике Президента Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ из-за его слов в адрес Зинедина Зидана. Ранее Ле Грэ предложил устроить для Зидана специальный конкурс, чтобы помочь ему найти работу.

“Зидан - это Франция. Нельзя настолько неуважительно относиться к легенде”, - написал Мбаппе в своем твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что Зидан может стать новым главным тренером сборной Франции. Но в итоге нынешний наставник французов Дидье Дешам подписал с федерацией новый контракт до лета 2026 года.

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