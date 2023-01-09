Мбаппе "наехал" на главу французского футбола из-за Зидана
Новости футбола Сегодня, 07:15
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе подверг критике Президента Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ из-за его слов в адрес Зинедина Зидана. Ранее Ле Грэ предложил устроить для Зидана специальный конкурс, чтобы помочь ему найти работу.
“Зидан - это Франция. Нельзя настолько неуважительно относиться к легенде”, - написал Мбаппе в своем твиттере.
Напомним, ранее сообщалось, что Зидан может стать новым главным тренером сборной Франции. Но в итоге нынешний наставник французов Дидье Дешам подписал с федерацией новый контракт до лета 2026 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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