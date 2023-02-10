Мбаппе надеется попасть в заявку на матч Лиги чемпионов с "Баварией"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе надеется сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией”.

Как пишет Le Parisien, сейчас форвард продолжает восстановление после травмы левого бедра, но шансы на попадание в стартовый оцениваются как минимальные.

Первая игра команд пройдет в Париже 14 февраля, ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.

Мбаппе травмировался в матче чемпионата с “Монпелье”.