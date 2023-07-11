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Мбаппе может столкнуться с серьезным наказанием в "ПСЖ"

Новости футбола Сегодня, 06:00
Мбаппе может столкнуться с серьезным наказанием в "ПСЖ" Фото: твиттер ПСЖ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не покинет "ПСЖ" в следующем трансферном окне.

Об этом написал футбольный эксперт Даниэль Риоло.

По его словам, игрок не покинет клуб, даже если против него введут персональные санкции.

"Мбаппе останется в "ПСЖ" в следующем сезоне. Даже если клуб решит посадить его на скамейку запасных, Мбаппе останется верен команде. Он готов принять такую ситуацию", - цитирует RMC Sport слова Риоло.

Как известно, после окончания сезона Мбаппе отправил письмо в "ПСЖ", в котором заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, хотя изначально стороны договаривались продлить сотрудничество.

Его текущий контракт с чемпионами Франции истекает в 2024 году.

Один из главных вариантов для продолжения карьеры Мбаппе - трансфер в мадридский “Реал”, который готов заплатить за игрока сотни миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний лидер ПСЖ принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых записал на свой счет 29 голов и сделал пять результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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