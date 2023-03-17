Мбаппе может стать капитаном сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о возможных кандидатах на звание капитана команды.

Он отметил, что среди них есть нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Адриен Рабьо.

Дешам подчеркнул, что перед тем, как принять решение, он хочет обсудить это с игроками.

Тренер также не исключил возможности назначения разных капитанов на разные матчи, но предпочитает иметь чёткий выбор между капитаном и вице-капитаном.