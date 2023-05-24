Мбаппе может получить статус свободного агента
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не будет пользоваться опцией продления контракта с клубом.
Действующий договор француза с клубом действует до 2025 года, однако оставшийся один год срока рассматривается как опциональный и может быть активирован только самим игроком.
По информации журналиста Лоика Танзи, это означает, что уже в 2024 году француз может стать свободным агентом и бесплатно сменить команду.
В ПСЖ не намерены продавать Мбаппе в ближайшее время. Решение самого футболиста также не является окончательным. Оно будет зависеть от работы клуба по усилению состава.
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