Мбаппе может получить статус свободного агента

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не будет пользоваться опцией продления контракта с клубом.

Действующий договор француза с клубом действует до 2025 года, однако оставшийся один год срока рассматривается как опциональный и может быть активирован только самим игроком.

По информации журналиста Лоика Танзи, это означает, что уже в 2024 году француз может стать свободным агентом и бесплатно сменить команду.

В ПСЖ не намерены продавать Мбаппе в ближайшее время. Решение самого футболиста также не является окончательным. Оно будет зависеть от работы клуба по усилению состава.