Мбаппе – лучший. Стали известны оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСЖ – Милан

25 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами ПСЖ и Милан. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу французской команды.

Голами за парижан отличились Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани и Ли Кан Ин. Двумя ассистами отметился Уоррен Заир-Эмери.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Килина Мбаппе. Он получил оценку в 8.5 баллов.

Автор двух ассистов 17-летний Заир-Эмери получил 7.8 баллов. Столько же у Коло-Муани, а у Ли Кан Ина - 7.2.

Худшими игроками поединка стали Тео Эрнандес и Томмазо Побега. У них по 5.9.

Оценки WhoScored за матч ПСЖ - Милан - 3:0