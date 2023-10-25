Мбаппе – лучший. Стали известны оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСЖ – Милан
Новости футбола 25 окт 2023, 19:15
Мбаппе – лучший. Стали известны оценки игроков за матч Лиги чемпионов ПСЖ – Милан
25 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами ПСЖ и Милан. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу французской команды.
Голами за парижан отличились Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани и Ли Кан Ин. Двумя ассистами отметился Уоррен Заир-Эмери.
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Килина Мбаппе. Он получил оценку в 8.5 баллов.
Автор двух ассистов 17-летний Заир-Эмери получил 7.8 баллов. Столько же у Коло-Муани, а у Ли Кан Ина - 7.2.
Худшими игроками поединка стали Тео Эрнандес и Томмазо Побега. У них по 5.9.
Оценки WhoScored за матч ПСЖ - Милан - 3:0
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