Мбаппе лучше Холанда. В Реале назвали причины

Хосе Мануэль Отеро, член совета директоров «Реала», объяснил, почему Мбаппе превосходит Холанда.

«Килиан Мбаппе лучше подходит для футбола «Реала», чем Эрлинг Холанд. Холанду необходимо, чтобы на него играла вся команда, чтобы он мог забивать голы. «Реал» должен проходить оборону соперников за счет мастеровитых футболистов», – цитирует Отеро AS.