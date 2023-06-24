Мбаппе красиво поздравил Месси с днем рождения

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил с 36-летием своего одноклубника и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который перейдет в “Интер Майами”.

“Легенда, с днем ​​рождения. Я желаю тебе самого дня рождения вместе с твоей семьей и друзьями. Спасибо за эти 2 года вместе в Париже, я многому научился у тебя, как у футболиста, партнера и человека. Я тебе очень благодарен. Удачи в новом приключении”, - написал Мбаппе в своем инстаграме.

Месси выступал за ПСЖ с 2021 года. Всего он провел за французский клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.