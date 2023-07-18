Мбаппе изменил свои планы по поводу ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сообщил главному тренеру команды Луису Энрике, что намерен выполнить оставшийся год своего контракта с клубом.
Как сообщает AS, при этом реакция клуба на слова футболиста пока остается неизвестной.
Также издание не сообщает о том, какие планы у француза на лето 2024 года.
Ранее СМИ писали, что владелец ПСЖ рассмотрит возможность отпустить звездного футболиста только в случае подписания им нового контракта.
Если же этого не случится, то Мбаппе будет выставлен на продажу и покинет клуб уже в летнее трансферное окно 2023 года.
ПСЖ готов выслушать предложения по игроку, но только в размере 200 миллионов евро плюс половина бонуса за лояльность, указанного в его контракте.
Заинтересованность в покупке выражали «Арсенал» и «Ливерпуль», но сам футболист в настоящее время не рассматривает эти варианты.
Ранее неоднократно писалось о том, что Мбаппе готов покинуть ПСЖ ради одного клуба - мадридского “Реала”. В то же время “сливочные” не спешат платить за игрока огромную сумму.