Мбаппе изменил свои планы по поводу ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сообщил главному тренеру команды Луису Энрике, что намерен выполнить оставшийся год своего контракта с клубом.

Как сообщает AS, при этом реакция клуба на слова футболиста пока остается неизвестной.

Также издание не сообщает о том, какие планы у француза на лето 2024 года.

Ранее СМИ писали, что владелец ПСЖ рассмотрит возможность отпустить звездного футболиста только в случае подписания им нового контракта.

Если же этого не случится, то Мбаппе будет выставлен на продажу и покинет клуб уже в летнее трансферное окно 2023 года.

ПСЖ готов выслушать предложения по игроку, но только в размере 200 миллионов евро плюс половина бонуса за лояльность, указанного в его контракте.

Заинтересованность в покупке выражали «Арсенал» и «Ливерпуль», но сам футболист в настоящее время не рассматривает эти варианты.

Ранее неоднократно писалось о том, что Мбаппе готов покинуть ПСЖ ради одного клуба - мадридского “Реала”. В то же время “сливочные” не спешат платить за игрока огромную сумму.