Мбаппе и "Ливерпуль": появились новые подробности

“Ливерпуль” вышел из переговоров по поводу трансфера звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Об этом говорится в сообщении известного журналиста Бена Джейкобса.

Как известно, британский клуб хотел договориться о годичной аренде француза.

В СМИ писали, что боссы английского клуба было впечатлены отношением форварда к “Ливерпулю”. Кроме того, мать капитана сборной Франции является страстным болельщиком этой английской команды.

К слову, ПСЖ не оставляет надежд избавиться от игрока, контракт которого истекает следующим летом. Парижане надеются продать француза уже сейчас, чтобы выручить за него круглую сумму. Если этого не случится, Мбаппе бесплатно уйдет летом 2024 года.

В услугах футболиста заинтересовано множество клубов из Европы и не только. Недавно об интересе к нему сообщили в “Челси”.

При этом главным кандидатом на покупку француза остается мадридский “Реал”, правда испанцы пока так и не приблизились к покупке футболиста.