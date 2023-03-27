Мбаппе хочет превзойти достижение легенды сборной Франции

Напдаающий сборной Франции Килиан Мбаппе хочет превзойти достижение легендарного Мишеля Платини по числу голов за национальную команду. Сейчас у Килиана 38 мячей, у Мишеля - 41.

“Три гола до Платини? Это еще одна планка, которую мне нужно покорить. Платини - абсолютная легенда Франции. Даже если я его обойду, он все равно останется легендой. Я же хочу продолжать свою путь, и он пройдет через достижение Мишеля”, - сказал Мбаппе на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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