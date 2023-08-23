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Мбаппе готовит важное заявление: названа дата

Новости футбола Сегодня, 05:00
Мбаппе готовит важное заявление: названа дата Фото: твиттер ПСЖ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, представляющий парижский “ПСЖ”, все еще не принял решение о своем будущем на поле.

Однако, уже в ближайшее время ситуация может кардинально измениться.

По информации журналиста Бруно Саломона в подкасте на Radio France, Мбаппе планирует пролить свет на свое будущее в ближайшее время.

Журналист отметил, что лучший бомбардир в истории “ПСЖ” хочет сделать заявление о своем дальнейшем выборе после предстоящего домашнего матча "ПСЖ" с "Лансом". Встреча состоится 26 августа.

Напомним, что Мбаппе этим летом ответил отказом на предложение продлить контракт с "ПСЖ" на сезон-2024/2025. Это значит, что летом 2024 года он может стать свободным агентом и уйти из своей команды абсолютно бесплатно.

Различные источники писали, что сам футболист бы хотел перейти в "Реал" уже этим летом, но недавно Мбаппе заявил, что намерен провести следующий сезон в "ПСЖ".

В прошлом сезоне 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. В 34 матчах национального первенства он забил 29 голов и отдал пять голевых передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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