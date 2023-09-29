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Мбаппе готов к предстоящему матчу Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 12:30
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Мбаппе готов к предстоящему матчу Лиги 1 Фото: https://www.instagram.com/k.mbappe/

Французкий форвард сборной Килиан Мбаппе готов к предстоящему матчу Лиги 1, как подтвердил главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

По словам испанца, Мбаппе тренировался с командой, участвуя во всех упражнениях без какого-либо дискомфорта. Он полностью готов. Он прошел лечение в течение недели и теперь находится в отличной форме.

Напомним, что Килиан Мбаппе выявили небольшой растяжки левого икроножного мышце. Из-за этого он тренировался внутри помещения, и следующее обследование было назначено на пятницу. В воскресном матче между ПСЖ и Марселем француз получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру.

Килиан Мбаппе является важным игроком для "Пари Сен-Жермен". В этом сезоне он забил восемь голов в шести матчах, несмотря на то, что он не был в составе на первом матче Лиги 1. У ПСЖ предстоят матчи в чемпионате против Клермон и матч Лиги чемпионов против Ньюкасла. Клуб надеется, что Мбаппе скоро вернется на поле и сможет помочь команде.

В настоящее время ПСЖ занимает третье место в Лиге 1, набрав 11 очков в шести турах.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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