Если верить инсайдеру Рамону Альваресу, Килиан Мбаппе еще надеется перейти в “Реал” несмотря на срыв трансфера прошлой весной.

Форвард извинился перед президентом клуба и подтвердил свои желания играть за мадридский гранд.

Текущий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей и забил 22 гола, отдав 4 голевые передачи.