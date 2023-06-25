Мбаппе едва не расплакался из-за срыва трансфера в "Реал"

Журналист Ромен Молина рассказал о том, как форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на провал трансфера в “Реал” в 2021 году.

Как известно, переход игрока не состоялся, хотя “Реал” делал несколько предложений и имел хорошие отношения с игроком.

По словам Молины, Мбаппе был разочарован в тот момент, когда узнал, что его клуб отказался от предложений.

"Все говорили, что Мбаппе чуть не расплакался, ведь мечтал с детства играть за “Реал”. Вот поэтому я никогда не понимал, из-за чего он остался", - сказал журналист.

В настоящее время появились новые слухи о возможном переходе форварда в «Реал».