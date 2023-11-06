Мбаппе дали важный совет по поводу перехода в Реал

Самир Насри, бывший игрок «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Марселя», высказал мнение, что Килиану Мбаппе не следует соглашаться на переход «Реал» Мадрид.

Он считает, что если Мбаппе уйдет, то состав «ПСЖ» ослабнет. Однако учитывая бюджет клуба, парижане смогут пригласить других игроков, но они уже не будут Мбаппе. В настоящее время Килиан очень важная фигура для клуба и национальной сборной.

Два года назад Насри заявил, что считает его лучшим игроком в мире, и по-прежнему так думает.

“Он родом из Парижа. Ему нужно остаться в «ПСЖ» вместо того, чтобы перейти в «Реал» и помочь им выиграть 50-й Лиги чемпионов. Могу привести в пример себя”, - сказал француз.

Он считает, что лучше быть лидером в своей команде, чем уходить в другой клуб.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 10 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.