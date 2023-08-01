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Мбаппе дал ответ на очередное предложение ПСЖ о продлении контракта

Новости футбола Сегодня, 16:22
Мбаппе дал ответ на очередное предложение ПСЖ о продлении контракта Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе вновь отказался продлевать контракт с парижским клубом, сообщает L`Equipe.

По сведениям источника, французский клуб предлагал футболисту подписать новое соглашение, в котором была бы опция о фиксированной сумме отступных для продажи летом 2024 года. Впрочем, форвард ответил отказом, так как он хочет через год покинуть ПСЖ на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что интерес к Мбаппе проявляют “Реал”, “Барселона”, “Челси” и “Ливерпуль”.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. После этого форвард хочет перейти в “Реал” на правах свободного агента и получить подписной бонус в размере 100-150 миллионов евро.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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