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Мбаппе - бомбардир, Винисиус - ассистент: как совместить двух звезд в Реале

Новости футбола Сегодня, 14:47
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Мбаппе - бомбардир, Винисиус - ассистент: как совместить двух звезд в Реале Фото: GETTY IMAGES

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен уверен, что Килиан Мбаппе и Винисиус могут не мешать друг другу в «Реале».

«Статистика показывает, что разница между Мбаппе и Винисиусом заключается в том, что у Мбаппе гораздо больше мячей, чем у Винисиуса. Мбаппе забивает почти 40 голов за сезон. Винисиус забивает около двадцати голов, что тоже очень хорошо.

Я также думаю, что Винисиус может много ассистировать Мбаппе. Мбаппе нравится активно участвовать в игре, развивать скорость с мячом или без него. Такому игроку нравится играть на фланге, но это не так важно. Винисиус также может менять позицию, оставаясь очень высоко на левом фланге.

Как можно говорить, что они не могут играть вместе? Я помню Франсиско Фильо, под руководством которого я тренировался в молодежке, он всегда говорил: «Очень хорошие игроки дополняют друг друга». У Винисиуса качество пасов выше, чем у Мбаппе, но при завершении атак все наоборот. Они могут дополнять друг друга.

Давайте возьмем пример с «ПСЖ». Неймару было удобнее на левом фланге. Однако Неймар и Мбаппе блистали вместе. Именно поведение Неймара стало причиной проблемы, а не его игра», - приводит слова Ротена RMC Sport.

Есть слухи, что именно Винисиус хочет, чтобы Мбаппе не перешел в «Реал».

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