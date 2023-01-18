Мбаппе, Бензема и Холанд вошли в сборную лучших европейских игроков по итогам 2022 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила состав символической сборной среди европейских футболистов.
Наибольшее представительство в команде получил мадридский “Реала”, делегировавший в сборную трех футболистов. Двое игроков представляют “Манчестер Сити”. По одному - “Милан”, “Ливерпуль”, “РБ Лейпциг”, “Интер”, “Атлетико” и ПСЖ.
Сборная лучших европейских игроков выглядит так:
Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия).
Защитники: Тео Эрнандес ("Милан", Франция), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", Хорватия), Дензел Думфрис ("Интер", Нидерланды).
Полузащитники: Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия).
Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Карим Бензема ("Реал", Франция), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия).
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