Маунт вернулся к тренировкам с "Челси" после операции

Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт вернулся к тренировкам с основной группой после операции.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Как известно, хавбек имел повреждение лобковой кости.

В текущем сезоне Маунт принял участие в 34 матчах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.