Маунт вернулся к тренировкам с "Челси" после операции
Новости футбола Сегодня, 06:53
Фото: твиттер Челси
Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт вернулся к тренировкам с основной группой после операции.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Как известно, хавбек имел повреждение лобковой кости.
В текущем сезоне Маунт принял участие в 34 матчах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.
Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
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