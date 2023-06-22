Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед" в ближайшее время.

Как сообщил Фабрицио Романо, "красные дьяволы" провели успешные переговоры с игроком и согласовали детали трудового соглашения.

В ближайшее время “МЮ” должен договориться с "Челси" о сумме трансфера Маунта.

“Синие” хотели бы выручить за игрока от 70 до 75 миллионов евро.

Мэйсон в прошлом сезоне сыграл 24 матча в чемпионате Англии, забив три гола и отдав две результативные передачи.