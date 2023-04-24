Маунт шокировал "Челси" требованиями по зарплате
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: инстаграм Мэйсона Маунта/Автор неизвестен
Полузащитник “Челси” Мэйсон Маунт потребовал от лондонского клуба увеличить его зарплату в три раза, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, футболист хочет получать 15 миллионов евро в год, хотя сейчас его оклад составляет около пяти миллионов евро в год. Если “Челси” откажется от нового соглашения, то хавбек будет продан ближайшим летом, так как его нынешний контракт истекает через год. Ранее сообщалось, что англичанином интересуются “Ливерпуль”, “Арсенал”, “Тоттенхэм” и “Манчестер Сити”.
В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
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