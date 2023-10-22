Маунт рассказал почему выбрал седьмой номер
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: sport5.by/ Автор неизвестен
Полузащитник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт рассказал, что столкнулся с давлением, связанным с его игровым номером.
«Конечно, я знаю, какое давление ощущается в футболке под номером 7, но мне это нравится!
Я хочу выступать под ним, и это огромный клуб и культовый номер, поэтому это действительно многое для меня означает.
В детстве я был фанатом таких людей, как Бекхэм», – сказал Маунт.
Напомним, что летом 24-летний игрок перешел в Манчестер Юнайтед из Челси. «Красные дьяволы» выложили за него внушительных 64 миллиона евро. С тех пор футболист провел за новую команду 7 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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