Маунт рассказал почему выбрал седьмой номер

Полузащитник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт рассказал, что столкнулся с давлением, связанным с его игровым номером.

«Конечно, я знаю, какое давление ощущается в футболке под номером 7, но мне это нравится!

Я хочу выступать под ним, и это огромный клуб и культовый номер, поэтому это действительно многое для меня означает.

В детстве я был фанатом таких людей, как Бекхэм», – сказал Маунт.