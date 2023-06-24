Маунт отказался играть за "Челси"

Полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт не собирается играть за лондонский клуб.

По информации журналиста Фабрицио Романо, молодой хавбек хочет перейти в "Манчестер Юнайтед".

Источник заверяет, что игрок принял окончательное решение не продлевать контракт с лондонским клубом.

В минувшем сезоне 24-летний Маунт сыграл 35 матчей за "Челси" во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.