Маунт обратился к фанатам "Челси" с важным сообщением

Воспитанник “Челси” Мейсон Маунт обратился к болельщикам клуба и сообщил о своем уходе из клуба.

Хавбек понимает, что для многих его решение окажется неожиданным.

Мне не легко сообщать, что я ухожу из “Челси”. Я думаю, что вы заслуживаете большего, чем просто набор слов в социальных сетях. Поэтому я решился сказать вам прямо, что я очень благодарен за вашу поддержку в течение последних 18 лет. Я понимаю, что некоторые из вас не будут счастливы с моим решением, но это то, что я считаю нужным для своей карьеры в настоящий момент.

Я пришел в клуб в возрасте 6 лет, и мы прошли через многое вместе: мы выиграли молодежный кубок, я получил приз лучшего игрока года, мы выиграли Суперкубок и клубный чемпионат мира. Но самой незабываемой была победа в Лиге чемпионов в 2021 году. Хочу пожелать вам всего наилучшего", - сказал он.

За последние четыре сезона хавбек провел в составе первой команды “Челси” 195 матчей, в которых забил 33 гола.

Его соглашение рассчитано до лета 2024 года, но футболист не смог достичь соглашения с руководством о новом контракте.

Ожидается, что в ближайшее время он станет игроком “Манчестер Юнайтед”.