Маттеус высказался об уходе Нагельсманна

Бывший игрок “Баварии” Лотар Маттеус высказал свои мысли по поводу ухода Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера команды.

Он считает, что руководители клуба в последнее время показывают себя не самым лучшим образом, а девиз "Мы есть мы", который являлся отличительной чертой команды во времена Хенесса и Румменигге, больше не существует.

Лотар Маттеус добавил, что "Баварии" нужно вернуться к корням и стать снова настоящей семьей. Он не удивился уходу

При этом он признал, что уход Нагельсманна с команды не стал для него сюрпризом.