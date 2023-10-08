Маттейс де Лигт назвал причину перехода в Баварию

Защитник мюнхенской Баварии Маттейс де Лигт назвал причину своего перехода из Ювентуса в Баварию летом 2022-го года.

«Мне не пришлось много думать о том, чтобы покинуть Ювентус и присоединиться к Баварии. Это было легко, потому что у Баварии есть больше шансов выиграть Лигу Чемпионов», - сказал футболист.

Добавим, что за де Лигта мюнхенский клуб заплатил 67 миллионов евро. В этом сезоне Маттейс провел на поле 6 матчей, в которых забил 1 гол. На данный момент 24-летний нидерландец травмирован.

Ранее мы сообщали, что де Лигт недоволен своим игровым временем.

К слову, Бавария сегодня на своем поле, в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги, уверенно обыграла Фрайбург.