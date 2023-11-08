Матч-триллер в Дании на 7 голов. Оценки игроков за поединок ЛЧ Копенгаген – Манчестер Юнайтед

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами Копенгаген и Манчестер Юнайтед. Игра завершилась со счетом 4:3 пользу хозяев.

После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим стал Расмус Хойлунд (8.1), который оформил дубль в первом тайме.

Высокие оценки в составе Колпенгагена получили Мохаммед Эльюнусси (7.5), Расмус Фалк (7.4), Диого Гонсалвеш (7.3).

Худшим игроком встречи стал Маркус Рэшфорд (5.7), который получил прямую красную карточку на 42-й минуте.

Оценки WhoScored за матч Копенгаген - Манчестер Юнайтед - 4:3