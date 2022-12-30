Матчи 18-го тура АПЛ начнутся с минуты аплодисментов в память Пеле

Клубы АПЛ решили почтить память легендарного бразильского футболиста Пеле, который скончался накануне в возрасте 82 лет.

По решению руководства лиги, в память легенды футбола все матчи 18-го тура АПЛ начнется с минуты аплодисментов.

Кроме того, все игроки и официальные лица матчей выйдут на игры с траурными повязками.

Отметим, что игры указанного тура состоятся с 30 декабря по 1 января.