Матч в Бразилии прервали из-за жары: болельщицу выносили с трибун пожарные (фото)

Матч чемпионата Бразилии между “Ипатингой” и “Атлетико Минейро” прервали из-за высокой температуры.

По ходу встречи трём болельщикам на трибунах стало плохо.

Во время перерыва с трибун стадиона пожарные вынесли21-летнюю фанатку, которая получила тепловой удар.

После игры фанаты в сети писали, что на стадионе была проблема с покупкой питья.