EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Матч не состоялся из-за болельщиков. Утверждена дата игры Марселя и Лиона

Матч не состоялся из-за болельщиков. Утверждена дата игры Марселя и Лиона

Новости футбола Сегодня, 05:52
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Матч не состоялся из-за болельщиков. Утверждена дата игры Марселя и Лиона Матч не состоялся из-за болельщиков. Утверждена дата игры Марселя и Лиона

Комитет профессиональной футбольной лиги Франции установил окончательную дату проведения отложенного матча 10-го тура местного первенства между клубами "Марсель" и "Лион".

Уже точно известно, что встреча состоится 6 декабря на стадионе "Велодром" в Марселе. Матч начнется в 21:00 по европейскому времени.

Напомним, что первоначально эти команды должны были встретиться в конце октября, но матч был отменен из-за поведения фанатов “Марселя”.

Болельщики местной команды атаковали автобус с игроками и тренерами "Лиона", забросав его камнями и другими предметами.

В результате нападения главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил ранения от осколков стекла, у него началось кровотечение. После игры ему наложили шесть швов.

Также пострадал помощник Гроссо, Раффаэле Лонго.

По итогам 10 туров в чемпионате Франции "Марсель" занимает девятое место в турнирной таблице, в то время как "Лион" находится на последней, 20-й строчке.

Связанные команды и лиги
Марсель Лион Лига 1 Франция
Популярные новости
Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников Новости футбола Сегодня, 17:01 Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников
Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции Новости футбола Сегодня, 16:56 Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции
Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP Новости тенниса Сегодня, 16:30 Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP
Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба Новости футбола Сегодня, 15:51 Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба
Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023 Новости тенниса Сегодня, 15:20 Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023
Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию Новости футбола Сегодня, 15:00 Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:45 Следом за Италией. Определена вторая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023 Новости футбола Сегодня, 17:01 Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников Новости футбола Сегодня, 16:56 Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции Новости тенниса Сегодня, 16:30 Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP Новости футбола Сегодня, 15:51 Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба Новости футбола Сегодня, 15:33 Похитители освободили отца Луиса Диаса Новости тенниса Сегодня, 15:20 Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023 Новости футбола Сегодня, 15:00 Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию Новости футбола Сегодня, 14:44 Лига Европы. Ливерпуль сенсационно проигрывает Тулузе, Брайтон побеждает Аякс Новости футбола Сегодня, 13:56 Диего Симионе продлил контракт с Атлетико
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Веллингтон Феникс 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана 10 ноября 2023 года Баскетбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Монако — АСВЕЛ 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Дженоа — Верона 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Атлетик — Сельта 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Монпелье — Ницца 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Блэкберн — Престон 10 ноября 2023 года Хоккей 10 ноя 2023 Прогноз на матч Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнс 11 ноября 2023 года