Матч не состоялся из-за болельщиков. Утверждена дата игры Марселя и Лиона

Комитет профессиональной футбольной лиги Франции установил окончательную дату проведения отложенного матча 10-го тура местного первенства между клубами "Марсель" и "Лион".

Уже точно известно, что встреча состоится 6 декабря на стадионе "Велодром" в Марселе. Матч начнется в 21:00 по европейскому времени.

Напомним, что первоначально эти команды должны были встретиться в конце октября, но матч был отменен из-за поведения фанатов “Марселя”.

Болельщики местной команды атаковали автобус с игроками и тренерами "Лиона", забросав его камнями и другими предметами.

В результате нападения главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил ранения от осколков стекла, у него началось кровотечение. После игры ему наложили шесть швов.

Также пострадал помощник Гроссо, Раффаэле Лонго.

По итогам 10 туров в чемпионате Франции "Марсель" занимает девятое место в турнирной таблице, в то время как "Лион" находится на последней, 20-й строчке.