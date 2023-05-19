Матч между “Базелем” и “Фиорентиной” остановили из-за ЧП на трибуне

Во время матча между “Базелем” и “Фиорентиной” в полуфинале Лиги конференций (1:3) у одного из фанатов возникли проблемы со здоровьем.

Из-за инцидента на трибунах игра была прервана.

На 109-й минуте ответного полуфинала Лиги конференций матч был остановлен, так как одному из болельщиков “Фиорентины” стало плохо.

На поле вышла группа медицинских работников, которая оказала болельщику первую помощь в течение нескольких минут.

Через восемь минут встреча была продолжена.

Что касается болельщика, то его унесли на носилках с трибуны и отправили в больницу.