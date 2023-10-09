Матч чемпионата Испании завершился дракой

По информации из Mundo Deportivo, в матче между юношескими командами "Хувентуд Депортиво Бормухос" и "Эспортиво Юнион Вильяверде" произошла масштабная драка.

Как пишет испанское издание, в результате потасовки один из 17-летних футболистов потерял сознание от полученных травм.

При этом журналисты не сообщают имени пострадавшего.

Сообщается, что несовершеннолетний игрок был атакован футболистами противоположной команды, когда направлялся в раздевалку. Ему два раза нанесли удар кулаком и один раз ногой. В результате нападения юный спортсмен потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу.

Команда, в которой играет пострадавший, уже выпустила официальное заявление по данному поводу. В клубе выразили недовольство тем, что такие ситуации происходят среди подростков. Они также отметили, что судья матча не предпринял никаких мер по этому поводу. При этом пока неясно, будут ли следовать какие-то санкции в отношении арбитра встречи.

В настоящее время футболист остается в больнице под наблюдением врачей.