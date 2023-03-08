Матч "Челси" - "Боруссия" в Лиге чемпионов начался с задержкой

Начало матча 1/8 финала Лиги чемпионов между “Челси” и дортмундской “Боруссией” начался не в указанное время.

Встреча должна была стартовать в 22:00, но ее начало было отложено на 10 минут.

Задержка была связана с тем, что немецкая команда прибыла арену в Лондоне позже, чем планировалось.

Все дело в том, что по дороге на “Стэмфорд Бридж” автобус с футболистами попал в пробку.

Встреча завершилась победой “Челси” со счетом 2:0.