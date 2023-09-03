Матч Атлетико – Севилья перенесли из-за шторма

Матч четвертого тура Ла Лиги между Атлетико и Севильей перенесли из-за плохих погодных условий, сообщает Marca.

Ла Лига перенесла матч Атлетико и Севильи из-за сильных дождей в воскресенье и понедельник матч. Сильный шторм, обрушившийся на разные части полуострова, в том числе и на столицу Мадрид. Поэтому при согласовании обеих команд и лиги матч перенесли. Государственное метеорологическое агентство дало красный тревожный сигнал. Также граждан просят избегать путешествий, так как порывы ветра могут достигать 120 л/м2. Мадрид ждет очень сложный вечер, ожидается, что сегодня будет побит рекорд осадков, установленный в 1972 году.

В официальном заявлении Ла Лига отметила, что учитывая чрезвычайную погодную ситуацию в Мадриде, в соответствии с уведомлениями о красной тревоге и рекомендациях властей, лига провела переговоры и приняла решение перенести матч Атлетико - Севилья. Новую дату и время сообщат в ближайшие сроки.

В воскресенье, 3 сентября, на стадионе Ванда Метрополитано должен был состояться матч четвертого тура Ла Лиги между Атлетико и Севилией. После трех туров Атлетико идет на третьей строчке и имеет в активе семь очков. В Севилье ситуация хуже, в этом сезоне они еще не завоевали ни одного очка.