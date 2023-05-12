Мать Роналду ответила на слухи о расставании футболиста с Джорджиной

Мать Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру ответила на слухи о том, что футболист может расстаться со своей девушкой Джорджиной Родригес.

По словам женщины, СМИ публикуют ложную информацию.

Она отметила, что любая пара проходит период ссор и в этом нет ничего необычного.

Ранее СМИ писали, что Роналду раздражается тем, что Родригес тратит много денег и времени в торговых центрах.