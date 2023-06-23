Мать Роналду хотела сделать аборт, когда была беременна футболистом

Сестра португальца Криштиану Роналду Кати Авейро призналась, что футболист мог и не появиться на свет.

По ее словам, их мать намеревалась прервать беременность футбольной суперзвездой из-за нехватки ресурсов и физического напряжения.

Спустя время женщина передумала и решилась на роды, вопреки всем ожиданиям и ожиданиям.

Сейчас Роналду является игроком “Аль-Насра”.

В прошлом сезоне он провел 16 матчей, забив 14 голов и отдав две результативные передачи.