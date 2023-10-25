Мать Мбаппе рассказала, за какую команду тот болел в детстве

Мать форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе Файза Ламари вспомнила о том, за какой командой следил ее сын в детстве.

На удивление многих, маленький Мбаппе не интересовался командами из Франции, он выбрал себе в фавориты итальянский “Милан”.

«Дома он всегда говорил только о «Милане». Если они проигрывали, он бросал пульт от телевизора и выкрикивал оскорбления на итальянском», - цитирует Ламари La Gazzetta dello Sport.

Напомним, летом Килиан Мбаппе должен был продлить контракт с парижской командой до 2025 года, но отказался это делать.

В связи с этим появились слухи о том, что он покинет ПСЖ ближайшей зимой.

Его текущее соглашение с парижским клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне 24-летний капитан сборной Франции провел 10 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

После девяти туров парижане занимают третье место в чемпионате Франции, набрав 18 очков.