Массимилиано Аллегри ответил на новое предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер туринского “Ювентуса” Массимилиано Аллегри вновь отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, саудовский клуб предлагал тренеру зарплату 20 миллионов евро в год, а также подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Впрочем, специалист хочет продолжать работу с “Юве”, с которым у него действует контракт до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне “Ювентус” под руководством 55-летнего Аллегри занял четвертое место в Серии А, но из-за 10-очкового штрафа за финансовые махинации клуб опустился на седьмое место.