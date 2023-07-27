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Мартино высказался о том, что фанаты "Интер Майами" ходят только на Месси

Новости футбола Сегодня, 03:00
Мартино высказался о том, что фанаты "Интер Майами" ходят только на Месси Фото: твиттер Интер Майами

Аргентинский наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о том, как оценивает поведение болельщиков, которые приходят на матчи только ради того, чтобы посмотреть в деле на Лионеля Месси.

В частности, тренера спросили об отношении к массовому уходе болельщиков со стадиона после замены нападающего в матче Кубка Лиги MLS + MX против «Атланты Юнайтед» (4:0). Во втором тайме сразу после замены футболиста толпы людей ринулись к выходу, что попало в трансляцию.

“На самом деле я не заметил. Месси - игрок мирового уровня, и некоторые болельщики, возможно, пришли сюда исключительно, чтобы увидеть его. Однако они, конечно же, должны оставаться на матче до конца и аплодировать всей команде. Но я также понимаю, почему это происходит”, - сказал он.

Как известно, в той игре аргентинский футболист забил два гола уже к середине первого тайма. С поля он ушел на 78-й минуте.

Всего в двух первых матчах за американский клуб Месси записал на свой счет три гола и одну голевую передачу.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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