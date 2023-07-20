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Мартино рассказал, как Месси изменился после больших побед со сборной

Новости футбола Сегодня, 05:00
Мартино рассказал, как Месси изменился после больших побед со сборной Фото: твиттер Интер Майами

Наставник "Интер Майами" Херардо Мартино рассказал о том, как изменился Лионель Месси после победы на Кубке Америки и чемпионате мира.

Напомним, что сейчас аргентинский тренер и футболист воссоединились в американском клубе. До этого Мартино ранее работал с ним в "Барселоне" и сборной Аргентины.

"Все эти этапы были хорошими, но каждый из них был уникальным. Сейчас я вижу Месси с таким же желанием, как всегда, но на новом уровне. После всех событий, произошедших с национальной командой в последние годы, он стал более расслабленным. Он пережил огромное давление, и его отсутствие изменило повседневную жизнь Месси", - сказал Мартино в интервью TyC Sports.

Напомним, что Месси перебрался за океан в качестве свободного агента. В американском клубе он будет выступать под номером 10.

Дебют аргентинца в составе "Интер Майами" может состояться 21 июля в матче против мексиканского клуба "Крус Асуль".

Прошлые два сезона капитан сборной Аргентины провел в составе французского ПСЖ.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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