Мартинес установил личный рекорд по голам за "Интер"

Форвард “Интера” Лаутаро Мартинес вчера вечером принес победу своей команде в матче против "Милана", забив единственный гол в середине второго тайма.

Для аргентинского форварда это был 25-й гол в текущем сезоне во всех турнирах.

Как пишут статисты, это стало его лучшим результатом в карьере. Раньше в составе "Интера" ему не удавалось забить так много голов.

Единственный игрок в итальянском чемпионате, кто забил больше, чем Лаутаро в этом сезоне, это Виктор Осимхен из "Наполи". На его счету 28 голов в общей сложности.